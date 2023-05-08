يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 8 مايو 2023 حيث تستمر الأجواء الشتوية والتي تجمع بين الطقس الشتوي والصيفي في آن واحد.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، مائل للحرارة نهارًا، يتحول إلى مائل للبرودة ليلًا، على القاهرة الكبرى حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 27 بينما الصغرى 17 درجة، كما تشهد نشاطًا في حركة الرياح.

ومن المتوقع أن يكون الطقس مائل للبرودة صباحًا، مائل للحرارة نهارًا على محافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، ومحافظات جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، ومحافظات جنوب الصعيد.