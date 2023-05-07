محافظ الإسكندرية يطالب بزيادة مساهمات البنك الأوربي في المشروعات التي تتعلق بالتغير المناخي

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الأحد، الجلسة الأولي لاجتماع ممثلي البنك الأوروبي بمكتبة الإسكندرية، وذلك لبدء العمل في مشروع خطة عمل المدن الخضراء لمدينة الإسكندرية.

وتوجه محافظ الإسكندرية بتقديم جزيل الشكر والتقدير للبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية علي كافة الجهود القيمة والفعالة في دراسة وبحث مدي تأثير التغيرات المناخية علي محافظة الإسكندرية، والوصول إلي مخرجات عمل ناتجه عن دراسات واقعية وفعالة للمساعدة في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها التي تهدد العالم وبالأخص المدن الساحلية.

وأكد الشريف، أن محافظة الإسكندرية انضمت لبرنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2019 والذي يهدف الي دعم انتقال المدن الي مدن خضراء عن طريق خفض نسبة الكربون، مؤكدًا أن مدينة الإسكندرية ضمن أكثر ٥ مدن تضررًا، ذلك بالرغم من أن الإنبعاثات الكربونية في المدينة لا تتعدي نسبة 0.24% من الإنبعاثات الكربونية العالمية.



كما أكد أن محافظة الإسكندرية لها مشاركة فعلية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث فازت المحافظة في تقديم ثلات مشروعات متميزة علي مستوي الجمهورية وهي: (منظومة الإنذار المبكر للتنبؤ بموجات تسونامي، استخدام الربوت في إزالة المخلفات من البحار والمحيطات، وعمل طباعة ثلاثية الأبعاد من المخلفات الإلكترونية).

وأضاف أن الدولة المصرية ومحافظة الإسكندرية يدعمان وجود كافة أشكال الإستثمار في مجال حماية البيئة من التغيرات المناخية التي تطرأ علي العالم.

وأشار المحافظ أن المحافظة قدمت مشروعات ضخمة للتكيف البيئي مع اثار التغيرات المناخية، حيث تم تنفيذ مشروع استراتيجي ضخم لإدارة مياه الأمطار، ومشروع حماية شواطى الإسكندرية من ظاهرة النحر بتكلفة مليار و 66 مليون جنية، وكذلك تم إطلاق وتفعيل العمل بالعديد من المبادرات البيئية والمشاركة الفعالة في مبادرة الدولة ( أتحضر للأخضر) وإطلاق وتفعيل العمل بمبادرة (إسكندرية بلا أكياس بلاستيكة) للحد من مخاطرها علي البئية وخاصة البيئة البحرية.

وطالب اللواء محمد الشريف فريق البنك الدولي بزيادة مساهمات البنك الأوربي في المشروعات التي تتعلق بالتغير المناخي في الإسكندرية كونها أكثر عرضة للخطر دون سبب، وكونها اقدم مدن العالم، كما طالب بسرعة إقامة هذه المشروعات لأن التغير المناخي أسرع من أفعالنا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور هايكه هار مجرت المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وليندوتريبل مدير صندوق الدعم للمدن الخضراء بالبنك الأوربي، وعدد من ممثلي الجامعات والمعاهد وجهاز شؤون البيئة والجهات المعنية بالمحافظة.