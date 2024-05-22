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الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. الحق ينتصر.. إسبانيا وأيرلندا والنرويج تقرر الاعتراف بالدولة الفلسطينية

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 23 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الحق ينتصر.. إسبانيا وأيرلندا والنرويج تقرر الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وقاحة صهيونية.. وتل أبيب تستدعي سفيريها في دبلن وأوسلو
إعلاء لقيم العدل.. مصر ترحب: دعم لحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
تثبيت الحقوق.. منظمة التحرير: الانحياز للدولة الفلسطينية لحظة تاريخية
تطور إيجابي.. أبو الغيط: خطوة على الجانب الصحيح من التاريخ
البرلمان العربي: الاعتراف بدولة فلسطين انتصار للعدالة
الإبادة مستمرة.. غارات صهيونية قاتلة على غزة رغم أوامر اعتقال "الجنائية الدولية"
معوقات.. المتحدث باسم البنتاجون: مساعدات الرصيف المؤقت لم تُسلم لأهل غزة
 

مصر الشعب الفلسطيني الجنائية الدولية