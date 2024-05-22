اقرأ غدا في "البوابة".. الحق ينتصر.. إسبانيا وأيرلندا والنرويج تقرر الاعتراف بالدولة الفلسطينية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 23 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الحق ينتصر.. إسبانيا وأيرلندا والنرويج تقرر الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وقاحة صهيونية.. وتل أبيب تستدعي سفيريها في دبلن وأوسلو

إعلاء لقيم العدل.. مصر ترحب: دعم لحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم

تثبيت الحقوق.. منظمة التحرير: الانحياز للدولة الفلسطينية لحظة تاريخية

تطور إيجابي.. أبو الغيط: خطوة على الجانب الصحيح من التاريخ

البرلمان العربي: الاعتراف بدولة فلسطين انتصار للعدالة

الإبادة مستمرة.. غارات صهيونية قاتلة على غزة رغم أوامر اعتقال "الجنائية الدولية"

معوقات.. المتحدث باسم البنتاجون: مساعدات الرصيف المؤقت لم تُسلم لأهل غزة

