يمامة: الحد الأدنى للأجور حق مشروع لكل مواطن

قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد يحرص على الاحتفال بعيد العمال كل عام، تقديرا لدورهم الكبير في المجتمع، مشيرا الى انه ضد كلمة عمال وفلاحين حيث وصفها بالعنصرية.

وتابع «يمامة»، خلال حفل ختام الدورة التثقيفية لاتحاد العمال الوفديين: «جميعنا عمال كل في مجاله وأنا ضد كلمة العمال والفلاحين لأن فيها عنصرية والجميع يعمل من أجل الوطن؛ فلا فرق بين مواطن وآخر، والجميع لديهم نفس الحقوق والواجبات».

وأشار إلى أن الوفد مع تطبيق الحد الأدنى للأجور حيث إنه حق مشروع لكل موطن ولكن هذا الحد الأدنى يجب أن يطبق بحكمة؛ خاصة أن هناك مؤسسات ومنشآت لا تستطيع تطبيق الحد الادني للأجور.