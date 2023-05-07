اجتماع مشترك بين شباب حزبي المصري الديمقراطي والعدل بشأن الحوار الوطني

نظمت أمانة الشباب بحزبي العدل واتحاد الشباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اجتماعا مشتركا لوضع التصور النهائي لنقاط الاتفاق التي سيتم العمل عليها خلال مشاركة أعضاء الحزبين، بلجنة الشباب بالحوار الوطني في ملف المشاركة السياسية للشباب، وملف الشباب من ذوي الهمم، واللائحة الطلابية وانتخابات اتحادات الطلاب، إضافة إلى ملف الأسر الطلابية المركزية ووضعها الحالي بالجامعات المصرية، ومراكز الشباب، والاستراتيجية الوطنية للشباب.

يأتي ذلك في إطار لاستمرار التشاور والتنسيق الذي اتفق عليه حزبا العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي في 19 إبريل 2023 ، ودعما لما توافق عليه الحزبان من تعظيم التنسيق بين الحزبين مع الحفاظ على الثوابت الأساسية المتفق عليها داخل الحركة المدنية.

ويسعى الحزبان لاستمرار جهود التنسيق والتعاون بينهما في كافة الملفات النوعية، وتنفيذ رؤيتهما المشتركة لتعميق التعاون وترجمته إلى أنشطة مشتركة مستقبلاً.

حضر الاجتماع كل من وليد دنقل القائم بأعمال رئيس اتحاد الشباب وأمين التنظيم باتحاد الشباب المركزي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد صبحي أمين المحليات باتحاد الشباب المركزي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وإسلام مدين وأحمد سالم أعضاء المكتب التنفيذي باتحاد الشباب المركزي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

ومن حزب العدل حضر حسين هريدي، مساعد رئيس حزب العدل لشئون الشباب، هشام الحداد أمين الشباب بحزب العدل، علي مهران أمين العمل الجماهيري بحزب العدل، ندى فؤاد مساعد أمين الإعلام بحزب العدل، حسن الدالي مساعد أمين الشباب بالعدل، محمد عطية عضو المكتب الفني بحزب العدل، دينا محمد عضو مكتب فني بالعدل.