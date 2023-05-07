لأول مرة.. انطلاق قوافل تعليمية لـ "المكفوفين والصم" في بورسعيد

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بورسعيد، اليوم الأحد، مقر القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية من مدارس التربية الخاصة المنعقدة بمدرسة التربية الفكرية ببورسعيد بحضور السيد متولي مدير إدارة التربية الخاصة.

وأكدت وكيل أول الوزارة أن القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية من المكفوفين وضعاف البصر والصم وضعاف السمع تقام لأول مرة على مستوى الجمهورية في تجربة رائدة وسابقة تحتسب لمحافظة بورسعيد بالتعاون بين تعليم بورسعيد ومؤسسة مشكاه نور الثقافية الخيرية.

وأكدت وكيل أول الوزارة أن جدول القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين باستخدام آلة برايل "بيركنز" يبدأ من اليوم الأحد 7 مايو بمحاضرات في اللغة العربية والتربية الدينية ويستمر حتى الخميس القادم الموافق 11 مايو، مشيرة إلى أن محاضرات الصم وضعاف السمع تبدأ اليوم بمحاضرات في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والعلوم والرياضيات وتستمر حتى الخميس القادم.