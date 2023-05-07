ads
الأحد 07 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

القوى المدنية السودانية الموقعة على الاتفاق الإطاري تحث أبوالغيط على التدخل لوقف القتال

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خطابًا من القوى المدنية السودانية الموقعة على التفاق الإطاري، يعرضون فيه وجهة نظرهم حول الدور المنشود من الجامعة العربية لوقف الحرب الدائرة، وحثوا فيه أبوالغيط على التدخل لوقف القتال في السودان.
وصرح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم /الأحد/، بأن القوى المدنية السودانية طلبت من الأمين العام التواصل الفوري مع قيادات القوات المسلحة والدعم السريع؛ لحثهما على وقف القتال كأولوية رئيسية، مع رفض التدخلات الخارجية التي تساهم في زيادة إشعال الحرب أو توسيع رقعتها ودعم الانتقال لعملية سياسية تفضي إلى اتفاق جميع الأطراف على ترتيبات دستورية جديدة تنشأ بموجبها سلطة مدنية، متوافق عليها، لتنفيذ برنامج إصلاحي خلال فترة انتقالية قصيرة تؤدي إلى انتخابات عامة، والحصول على الدعم الإغاثي العربي لمواجهة الكارثة الإنسانية داخل وخارج الخرطوم.

القوى المدنية السودانية أبوالغيط السودان