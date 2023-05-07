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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد إسماعيل: خاطبنا الجبلاية للتحرك ضد الهارب إيريك تراوري لحفظ حقوق إنبي

مدير الكرة بإنبي
مدير الكرة بإنبي
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أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي أن البوركينابي إيريك تراوري لاعب وسط الفريق المعار من بيراميدز للفريق البترولي لنهاية الموسم إنقطع عن التدريبات منذ ٩ ايام بدون اى سبب معلن.

واضاف مدير الكرة بإنبي ان مجلس الإدارة برئاسة أيمن الشريعي تحركوا على الفور وتقدموا  بشكوى رسمية لاتحاد الكرة المصري ضد اللاعب الهارب  بسبب انقطاعه عن التدريبات في الفترة الأخيرة لحفظ حقوق النادي.

وأشار مدير الكرة بإنبي خلال تصريحاته الخاصة للبوابة سبورت أن اللاعب حصل على كافة حقوقة المادية ولا توجد اى اسباب تستدعي هروبه وانقطاعه عن التدريبات مشيراً إلى أن إنبي سيلاحق اللاعب لحفظ كافة حقوقه المادية والأدبية.

وكشف محمد إسماعيل أن جواز السفر الخاص بإيريك تراوري كان بحوزته  لإنه لاعب معار إلى النادي البترولي ولا يملك الأخير عقده وهروبه امر غريب ونادر حدوثه في الملاعب المصرية.
 

وناشد مدير الكرة بإنبي اتحاد الكرة التحرك السريع لحفظ حق إنبي الذي لم يقصر مع اللاعب المعار حتى لا تتكرر نفس المشكلة في المستقبل.

بإنبي مدير الكرة بإنبي البوركينابي إيريك تراوري بيراميدز ايريك تراوري