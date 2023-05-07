نقيب الزراعيين: توريد القمح اختياري.. والإقبال هذا الموسم بالطوابير

قال سيد خليفة نقيب الزراعيين، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي تدخل لزراعة القمح ووجه بزيادة حافز التوريد للقمح وبلغ 1250 جنيه ثم تدخل مرة أخرى قبل موسم الحصاد الحالي ووصل إلى 1500 جنيه للإردب، مقابل 850 جنيه للإردب في العام الماضي.

وأضاف خليفة، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الاحد، أنّ تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي كان في مصلحة الفلاحين والمزارعين، فقد كان التوريد إجباريا، لكن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل توريد القمح اختياريا.

وتابع نقيب الزراعيين، أن الإقبال على توريد القمح هذا الموسم كبير في الصوامع، والسيارات موجودة بالطوابير، ومؤشرات التوريد جيدة للغاية، لافتًا إلى أن الفلاحين سعداء وراضون بسعر التوريد هذا الموسم، وهذا قرار جيد من الرئيس السيسي والحكومة المصرية لدعم الفلاحين من أجل الحصول على عائد مجزي.

