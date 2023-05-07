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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد حمزة يحصد ذهبية كأس العالم للسلاح بالمكسيك

محمد حمزة
محمد حمزة
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فاز محمد حمزة لاعب المنتخب المصري لسلاح الشيش على بطل هونج كونج في المباراة النهائية بكأس العالم للكبار المقامة حاليا في مدينة أكابولكو المكسيكية في الفترة من 5 حتى 7 مايو الجاري.

وتمكن حمزة من تحقيق الفوز في النهائي بنتيجة 15-10 ليحصد بذلك ميدالية ذهبية تاريخية لمصر في لعبة سلاح الشيش.

وكان قد تمكن حمزة من الفوز  على بطل إيطاليا بنتيجة 15-8 في نصف النهائي بعد أن حقق الفوز في ربع النهائي على بطل الصين بنفس النتيجة 8-15.

كما شهد مشوار حمزة في البطولة تحقيق الفوز في دور ثمن النهائي على حساب مواطنه البطل المصري علاء أبوالقاسم فيما فاز على  لاعب فرنسا 15 /13 فى دور الـ 32  قبل الفوز على لاعب صربيا بنتيجة بنتيجة 15 / 8 فى دور الـ64.

وشهدت البطولة مشاركة 203 لاعب في منافسات الفردي و27 دولة في منافسات الفرق.

وضمت قائمة المنتخب الوطني كل من: علاء أبو القاسم المصنف السادس عالميًا ومحمد حمزة المصنف ال 11 عالميًا ومحمد حسن المصنف الـ 40 عالميًا ومحمد عصام المصنف الـ 64 عالميًا وعبدالرحمن طلبه المصنف الـ 328 عالميًا.

حمزة تاريخية لمصر في لعبة سلاح بطل هونج كونج في