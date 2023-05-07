بالصور.. إزالة 17 حالة تعد على أملاك الدولة بإحدى قرى طور سيناء

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء بقيادة مبروك الغمريني رئيس المدينة، اليوم الأحد، أعمال الموجة الـ 21 للإزالات والتى جرت بقرية الوادي، برئاسة أحمد الحضري نائب رئيس المدينة.

تضمنت حالات التعدي: منزل غير مأهول، ومنزل ٢٠٠ متر، وسور اسمنتي حول أرض فضاء ١٢٠٠ متر، ومبنى من الطوب الأسمنتي مساحه ٤٠٠ متر ، وسور من الطوب الأسمنتي مساحة ٦٠٠ متر حول أرض فضاء ، وسور من البزرميا النباتي على مساحة ٣٠٠ متر حول أرض فضاء ، وسور من الطوب الأسمنتي مساحة ٤٠٠ متر ، و إزالة منزل غير مأهول مساحة ٨٠٠ متر من الطوب الأسمنتي والأحمر ، ومنزل من الطوب الأسمنتي مساحة ٧٠٠ متر ، وغرفة من الطوب الأسمنتي مساحة ٩٠ مترا، وخزان مياه وسور حول أرض فضاء ممهده للزراعة على مساحة ٣٤٠٠ متر، منزل من الطوب الأسمنتي والخرسانة مساحة ٩٠٠ متر ، وازالة غرفة من الطوب الأحمر مساحه ٥٠ متر ، ومنزل غير مأهول بالسكان من الطوب الأسمنتي مساحة ٢٤٥٠ مترا محاطة بسور أسمنتي، وغرفة من الخرسانة ٣٠ مترا، وعشش محاطة بسور من الطوب والخشب مساحة ٣٠٠ متر والطوب الأبيض، ومنزل غير مأهول بالسكان محاطة بسور على مساحة ١٤٠٠ متر .

تأتي الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لرؤساء مدن المحافظة بتنفيذ الموجه ال 21 للإزالات للمتعدين على ٱملاك الدولة وعدم التباطؤ مع أى حالة تعد على ٱملاك الدولة .كان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قد أعلن انطلاق الموجة الـ 2١ لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتباراً من يوم السبت الموافق ٢٩ أبريل الجاري وحتي يوم الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ ، موضحا أن المرحلة الأولى من الموجة ال٢١ بدأت اعتبارا من اليوم السبت وتستمر حتى ١٩ مايو المقبل وتستهدف حالات البناء في المهد.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، لافتا إلى سيتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن، مؤكدا أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة قامت خلال الأسبوع الماضي باستضافة عدد من الاجتماعات بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي "لجنة انفاذ القانون"، والسادة مسؤولي الأملاك بالمحافظات، للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولى من الموجة ال٢١ والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتذليل كافة المعوقات التي من الممكن ان تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري.

ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة ٢١ والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة .



وطالب "آمنة" الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، موضحًا أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الأخرى على مدار اليوم.

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