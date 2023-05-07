في أحدث ظهور له.. فيديو رقص شاكوش و«جيسي» بعد تحرير محضر ضده من زوجته

ظهر المطرب الشعبي حسن شاكوش في فيديو بجانب الراقصة جيسي، أثناء رقصهما على نغمات أغنية «سالكة»، وذلك احتفالًا بعيد ميلاده بأحد أماكن السهرة الليلية، ويُعد هذا الظهور الأول له بعدما تم تحرير محضر ضده من زوجته ريم طارق.

ونشرت «جيسي» الفيديو عبر «إنستجرام»، وكتبت:«كل سنة وانت طيب يا حسن»

يذكر أن ريم طارق زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش حررت ضده محضرا بقسم شرطة أكتوبر، واتهمته بالاستيلاء على قائمة المنقولات الزوجية وإيصال أمانة خاص بينهم، وقام بطردها من منزل الزوجية، حيث رد حسن شاكوش، عبر فيسبوك: «مساء الفل عليكم جميعًا يمكن القصة دايمًا ناقصة والبيوت فيها أسرار وإحنا بنخاف على بنات الناس واتربينا على كده وحق الرد بيقول إن دي لسه مراتي ميصحش اتكلم عنها حتى لو حصل إيه يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا أتاذوا من الحوار ده، بس بما إنها شاركت جمهوري بشىء جارح بالشكل ده كل اللي اقدر أقوله الحمد الله على نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة الحمد الله على كل شيء».