الأهلى يُغلق ملف السوبر ويفتح صفحة الأميرة الأفريقية

أغلق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، صفحة الأفراح بالفوز بلقب السوبر المصري على حساب بيراميدز، في اللقاء الذي جمعهما الجمعة الماضية، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بهدف دون رد.

وطالب الجهاز الفني للأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لاعبيه بـ«طي» صفحة مباراة السوبر والتفكير فى مباراة الترجي التونسي، والتي تقام الجمعة المقبلة، وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة السوبر شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات ولا بد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل المباريات المقبلة. وقال «كولر»، إن الفوز بالسوبر محطة مهمة للغاية بموسم الفريق، وإن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في تقديم مباراة كبيرة، واستحقوا التتويج باللقب على حساب منافس قوي يملك عناصر مميزة في كل المراكز.

طوارئ فى «القلعة الحمراء» استعدادًا لموقعة رادس

وأشار «كولر» إلى أن الفريق يخوض المرحلة الأخيرة من المنافسات في المسابقات المختلفة، وهي مرحلة تحتاج إلى جاهزية الجميع، مما يجعله يلجأ إلى التدوير في المشاركة بين اللاعبين، وأنه من الضروري للغاية أن تتم هذه العملية بذكاء للحفاظ على الجميع.

وأضاف: «نخوض مباريات قوية في فترة زمنية مضغوطة، ونسعى للفوز بكل البطولات. جماهير الأهلي لا تتوقف عن المطالبة بالفوز بالبطولات، ونحن نتفهم ذلك وهذه فلسفة الفريق بشكل عام».

وشدد «كولر» على أن الفريق لديه حالة من التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال البطولات التي يشارك بها، وأن الجهاز الفني يعمل بكل جد من أجل التتويج بالألقاب وإسعاد الجماهير.

وصعد الأهلي إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدى فتحي.

وبدأ الجهاز الإدارى فى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنهاء إجراءات السفر إلى تونس، كما يسابق مسئولو القلعة الحمراء الزمن لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب طوال فترة الإقامة، بالتنسيق مع سفارة مصر فى تونس، لتسهيل كافة ترتيبات إقامة البعثة الحمراء بالأراضي التونسية، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه بعثة الأهلي.

تفاؤل بعد حرمان الترجى التونسى من الجماهير

كما يسابق الجهاز الطبي بالنادي الأهلى الزمن لتجهيز عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق، والذي غاب عن مباراة الاهلى وبيراميدز فى كأس السوبر بسبب قرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بمنح اللاعب فرصة أكبر للتعافي من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الخلفية، بهدف تجهيزه لمباراة الترجى التونسى ذهابًا وإيابًا بدوري أبطال أفريقيا التي يتطلع المارد الأحمر للصعود للمباراة النهائية.

وفي سياق آخر، تسيطر حالة من التفاؤل على الجهاز الفني ولاعبي الأهلي قبل موقعة ملعب رادس امام الترجي التونسي، بعدما أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عقوبات صارمة ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم معاقبة الترجي التونسي بسبب أحداث مباراة الفريق الأخيرة أمام شبيبة القبائل الجزائري في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بحرمانه من جماهيره لمدة ٤ مباريات أفريقية، مع إيقاف التنفيذ فى مباراتين، وهو ما يعني تغيب جماهير الترجي التونسي بقرار من «كاف» عن حضور مباراة الأهلي المقبلة، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما وقع الاتحاد الافريقي غرامة مالية على النادي تقدر بـ ٣٠٠ ألف دولار.