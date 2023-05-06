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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بالفيديو.. حرائق الغابات تستعر وتخرج عن السيطرة بغرب كندا

كندا حرائق الغابات
كندا حرائق الغابات
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خرج أكثر من 24 حريقا عن السيطرة في مقاطعة ألبرتا بغرب كندا، مما تسبب في إجلاء 13 ألف شخص،  بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وحتى وقت متأخر من مساء الجمعة، كان هناك 91 حريقا بشكل إجمالي، 30 منها مدرجة كحرائق لا تزال مشتعلة ومن المتوقع أن تنمو وتزداد انتشارا، وفقا لبيانات حالة حرائق الغابات في ألبرتا.

وتساعد درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد في فصل الربيع فضلا عن الرياح والجفاف في استمرار اشتعال النيران.

وتستعر عدة حرائق في جنوب وغرب ألبرتا، بالقرب من الحدود مع مقاطعة كولومبيا البريطانية.

وتبلغ مساحة بعض الحرائق الصغيرة 12 هكتارا (الذي يعادل 10 آلاف متر مربع)، بينما تبلغ مساحة حرائق أخرى آلاف الهكتارات.

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