انطلاق فعاليات الموسم الأول من مسابقة "Matrouh University Got Talent"

انطلقت فعاليات الموسم الأول من مسابقة "Matrouh University Got Talent" التي تنظمها كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة مطروح، اليوم السبت، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور مصطفى النجار، وضمن فعاليات المؤتمر الطلابي الرابع "طلاب جامعة مطروح والعبور نحو الجمهورية الجديدة في ظل رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن مصطفى عميد كلية التربية، والدكتورة سهى أمين القائم بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة مروة عبد النعيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح ، إن المسابقة تأتي انطلاقًا من حرص الجامعة على تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم من خلال المشاركة بالأنشطة الطلابية والمسابقات المختلفة لاكتشاف المواهب، مشيرًا إلى أن الجامعة مليئة بالمواهب التي تستطيع تمثيلها في مختلف المحافل.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سهى أمين رئيس المؤتمر، أن مجالات المنافسة بالمسابقة تشمل عددًا كبيرًا من المواهب بدايةً من إلقاء الشعر، ترتيل القرآن، الإنشاد، الغناء، العزف، التمثيل، الرسم السريع، ألعاب الخفة، التقديم الإذاعي، الدوبلاج"، وسيتم اختيار العناصر الفائزة لتقديم فقرات المؤتمر.

وضمت لجنة التحكيم لفئة ترتيل القرآن الكريم والإنشاد، الدكتور محمد كامل زغلول موجه عام بوعظ مطروح، والدكتور عبد اللطيف محمد عبد اللطيف مدير الدعوة بوعظ مطروح، والدكتور محمد أبو بكر مدرس اللغة العربية كلية التربية بجامعة مطروح، ولجنة المسرح، الدكتورة راندا حلمي أستاذ مساعد تمثيل وإخراج بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة دمنهور، والدكتورة شوق النكلاوي مدرس أدب الطفل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة مطروح، أما لجنهة إلقاء الشعر، الدكتورة هالة الأطرش الأستاذ المساعد بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة مطروح، والدكتور معتز غازي المدرس بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة مطروح، والدكتور محمد أبو بكر، الدكتورة شوق النكلاوي، ولجنة الغناء الدكتورة هالة الأطرش، والدكتور معتز غازي، والدكتور محمد ابو بكر، ولجنة التقديم الإذاعي، الدكتورة مروة الشناوي مدرس مناهج الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مطروح، والدكتور محمد أبو بكر.

انطلاق فعاليات الموسم الأول من مسابقة "Matrouh Got Talent"

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