فحص 72 محطة بنزين لمتابعة تسعيرة المواد البترولية بدمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باستمرار الحملات لمتابعة محطات الوقود ومواقف نقل الركاب للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب والسعر الرسمى للسولار عقب تحريكه بمعدل زيادة جنيه واحد للتر بناء على قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ومنع اى محاولات للتلاعب بتلك المنظومة او استغلال المواطنين

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها لليوم الثالث على التوالى والتى استهدفت المرور على عدد ٧٢ محطة وقود بمختلف أنحاء المحافظة.

تم خلالها الوقوف على الرصيد المتوفر من المنتجات البترولية والالتزام ببيع السولار بالسعر المحدد ، كما تم ضبط ٨ مخالفات فى هذا الخصوص واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

تابع اللواء مهندس أحمد شاهين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط كافة التطورات التنفيذية لأعمال شبكات مياه الشرب وتوسعات محطات المياه وشبكات وروافع الصرف الصحى بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة "المرحلة الاولى " .

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام الشركة بحضور مقاولى مشروع حياة كريمة " شركة الانتاج الحربى للمشروعات ومصنع صقرللصناعات المتطورة " المسند إليهم الأعمال لبحث الموقف التنفيذى للمشروع ونسب الإنجاز ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة العمل وكذلك مراعاة إشتراطات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال وتاريخ النهو المتوقع للمشروع بعد مناقشة معوقات التنفيذ فى الفترة الأخيرة .

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة دمياط ، بضرورة الالتزام بنهو مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في التوقيتات المحددة وبالمستوي الفني المحدد، وتذليل أي عقبات بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات القائمة علي التنفيذ والإشراف لتحقيق الاهداف المرجوه من المبادرة الرئاسية حياة كريمة و التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً وتقديم كافة الخدمات التي يحتاج لها المواطن .

