ضبط محطة وقود استولت على 7369 لتر سولار بجنوب سيناء

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، بقيادة المهندس إبراهيم الحارون، وكيل الوزاةر، وتحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط محطة وقود استولت على 7369 لتر سولار بدون وحق للاستفادة من ربحية فرق تحريك سعر السولار.

جاء ذلك اليوم السبت، في حملة تفتيشية شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، وفي ضربة أخرى جديدة لمستغلي الدعم والمتربحي منه فى حملتين بمدينة دهب والأخرى بابورديس وابوزنيمة، وفي مدينة دهب وتحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية جرى ضبط محطة وقود استولت على 7369 لتر سولار بدون وحق ، كما جرى عمل محضر لمحطة وقود أخرى لإعطائها كميات من البنزين لاحد الأفراد دون موافقة التموين. وجرى تحرير المحاضر اللازمة كما جرى العرض على النيابة العامة.

وبالحملة الأخرى جرى ضبط 400 كيلو دقيق بلدي مدعم %78.5 بأحد المخابز السياحية وهو بذلك يكون مخالفا للحصول على سلعة تموينية مدعمة بدون وجه حق وجرى ضبط والتحفظ على الكمية واتخاذ اللازم قانونا ، كما جرى تحرير 11 محضرا آخرين مابين أزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية.

جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة لمنع الغش وسرقة الدعم وضبط الاسواق.

كانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، قد شنت مؤخرا بالاشتراك مع مباحث التموين، وحماية المستهلك، وهيئة الرقابة على الأدوية، حملة موسعة بمدينة شرم الشيخ، أسفرت عن غلق صيدلية بدون ترخيص وعدم وجود صيدلي ووضعها تحت تصرف النيابة العامة وكذا مصادرة كميات كبيرة من الأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وهيئة الدواء المصرى بصيدليتين .

وأسفرت الحملة عن مصادرة 19 خط تليفون؛ لمخالفتهم قانون الاتصالات لبيعهم فى محلات غير مرخص لهما بذلك وايضا تحرير 7 محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحضرين بيع بأزيد من السعر ، وجرى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاءت الحملة تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على السواق بوجود حملات مشتركة بين جميع الجهات الرقابية.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، بالاشتراك مع مباحث التموين، والطب البيطري وحماية المستهلك، قد تمكنت الشهر الماضي، من ضبط ألف طبق بانيه دواجن وكبد وقوانص بإجمالي 738 كيلو جرام لدى احدى شركات التوريدات للمواد الغذائية بشرم الشيخ مذبوحة خارج المجازر المرخص لها قانونا، مما يعد غشا وتدليسا، وجرى التحفظ على المضبوطات ، وتحرير محضر بالمخالفة، واتخاذ باقي الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وأشار المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إلى استمرار حملات الرقابة على الأغذية لضمان وصول منتج غذائي أمن لكل مواطن بالمحافظة، ومجابهة كافة صور التلاعب بصلاحية المواد الغذائية أو مصادرها، وذلك بمشاركة جميع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

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