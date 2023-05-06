التحقيقات: أزمة نفسية وراء إنهاء سوداني لحياته في الهرم

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثمان شاب يحمل جنسية دولة السودان، وذلك بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وكشفت التحقيقات في الواقعة أن الضحية أقدم على إنهاء حياته بإلقاء نفسه من الطابق الثالث بمنطقة الهرم.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن إدارة البحث الجنائي بالجيزة أرسلت تحرياتها للنيابة، التي أفادت بخلو الواقعة من الشبهة الجنائية وأن المتوفى أقدم على إنهاء حياته من الطابق الثالث، بعد مروره بأزمة نفسية، كما انتقل فريق من النيابة لمعاينة الحادث، وتبين إصابة المتوفي بكسور متفرقة في أنحاء الجسد وحدوث نزيف داخلي.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بمصرع شاب سقط من علو، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب ، سوداني الجنسية مصاب بكسور في أماكن متفرقة من جسده ونزيف داخلي.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية، وأقدم على إنهاء حياته بالقاء نفسه من الطابق الثالث، ولا شُبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.