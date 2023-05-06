انطلاق المُعسكر التدريبي لصقل قدرات المشاركين في برنامج المبادرات المجتمعية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي '' GIZ '' ، فعاليات المُعسكر التدريبي لصقل قدرات المشاركين في برنامج المبادرات المجتمعية من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية المجتمعية ''EOSD'' ، خلال الفترة من 5 لــ 10 مايو الجاري بالمدينة الشبابية بالغردقة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة .

ويشارك في المُعسكر 47 شابًا وشابة ممثلين عن محافظات المرحلة الأولي* :" القاهرة الكبرى ، الإسكندرية ، قنا ، الفيوم ، أسوان ، سوهاج" بهدف تنفيذ مبادرات مجتمعية داخل المحافظات سالفة الذكر .

ويستهدف المُعسكر خلال أيام إنعقاده رفع قدرات* المشاركين من الشباب والموجهين بالبرنامج من خلال عدة محاور أبرزها :" الذكاء العاطفي ، حل المشكلات وإدارة فريق العمل، مهارات الاتصال والتواصل ".



وترتكز خُطة عمل المشروع على 4 مكونات رئيسية* وهي " المساواة بين الجنسين ، دمج الأشخاص ذوي الاعاقة ، المشاركة المجتمعية ، التنمية السكانية " .

يُذكر أن استراتيجية البرنامج تتبني أهداف محددة أهمها :" الإستمرار في اسثمار الكوادر الشبابية المتميزة لاحداث تغيير بناءاً على المستوى المحلي في المجتمعات الشبابية ، تعزيز التعاون البناء بين الكوادر الشبابية ومراكز الشباب ، بناء كوادر شبابية تسطيع تناول القضايا المجتمعية الهامة من خلال برامج مبتكرة من الشباب للشباب ، رفع القدرات المعرفية للشباب والشابات حول موضوعات مجتمعية هام مثل ادماج ذوي الإعاقة والصحة الإنجابية".