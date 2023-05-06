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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انطلاق المُعسكر التدريبي لصقل قدرات المشاركين في برنامج المبادرات المجتمعية

المبادرات الشبابية
المبادرات الشبابية
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أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي '' GIZ '' ، فعاليات المُعسكر التدريبي لصقل قدرات  المشاركين في برنامج المبادرات المجتمعية من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية المجتمعية ''EOSD'' ، خلال الفترة من 5 لــ 10 مايو الجاري بالمدينة الشبابية بالغردقة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة .

ويشارك في المُعسكر 47 شابًا وشابة ممثلين عن محافظات المرحلة الأولي* :"  القاهرة الكبرى ،  الإسكندرية ،  قنا ،  الفيوم ،  أسوان ،  سوهاج"  بهدف تنفيذ مبادرات مجتمعية داخل المحافظات سالفة الذكر .

ويستهدف المُعسكر خلال أيام إنعقاده رفع قدرات* المشاركين من الشباب والموجهين بالبرنامج من خلال عدة محاور أبرزها :"  الذكاء العاطفي ، حل المشكلات وإدارة فريق العمل،  مهارات الاتصال والتواصل ".


وترتكز خُطة عمل المشروع على 4 مكونات رئيسية* وهي " المساواة بين الجنسين ،  دمج الأشخاص ذوي الاعاقة  ،  المشاركة المجتمعية ،  التنمية السكانية " .

يُذكر أن استراتيجية البرنامج تتبني أهداف محددة أهمها :" الإستمرار في اسثمار الكوادر الشبابية المتميزة لاحداث تغيير بناءاً على المستوى المحلي في المجتمعات الشبابية ، تعزيز التعاون البناء بين الكوادر الشبابية ومراكز الشباب ، بناء كوادر شبابية تسطيع تناول القضايا المجتمعية الهامة من خلال برامج مبتكرة من الشباب للشباب ،  رفع القدرات المعرفية للشباب والشابات حول موضوعات مجتمعية هام مثل ادماج ذوي الإعاقة والصحة الإنجابية".

وزارة الشباب والرياضة اشرف صبحي مشروع تكافؤ الفرص المبادرات المجتمعية احمد محمدي