تعليم الفيوم: 484 ألف طالب يؤدون امتحانات النقل هذا العام.. صور

تابعت الدكتورة أماني قرني إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم اليوم السبت، أعمال امتحانات النقل بمدارس إدارة سنورس التعليمية، وتم المرور على كل من مدرسة الشهيد محمد موسى الجلاب للتعليم الأساسي، ومدرسة لطفي سليمان الثانوية بنات، ومدرسة الراضي وبها مدرسة لطفي سليمان الإعدادية بنات.



وكشفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن عدد طلاب صفوف النقل الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني، هذا العام بلغ 483 ألفا و842 طالبا وطالبة، منهم 242 ألفا و428 بالمرحلة الابتدائية، الصفوف "الرابع والخامس والسادس"، و137 ألفا و916 بالمرحلة الإعدادية الصفين "الأول والثاني"، و32 ألفا و175طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي، و71 ألفا و323 طالبا وطالبة بصفوف النقل بالتعليم الفني بمختلف نوعياته "تحارب وزراعي وصناعي".



وكانت غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لم تتلق أي إشارات من غرف العمليات الفرعية، بوجود مخالفات في اليوم الأول لامتحانات صفوف النقل، كما لم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات خارج لجان سير الامتحانات.

جدير بالذكر أن طلاب صفوف النقل بالفيوم، من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، قد انتظموا اليوم السبت في لجان سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لأداء أول يوم امتحانات، وتستمر الامتحانات حتى يوم 10 مايو الحالي لصفوف المرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني الإعدادي مهني، ويوم 11 مايو الحالي للصفين الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي.



واعتمد محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم السبت، جدول امتحانات صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، كنا أعتمد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والمهنية.



وتبدأ امتحانات صفوف النقل يوم 6 مايو المقبل، وتنتهي حسب مواد كل صف، على أن يكون اليوم الأخير في الامتحانات هو 17 مايو المقبل، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 13 مايو وانتهى أيضا يوم 17 من نفس الشهر.

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