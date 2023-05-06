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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الحبس سنة لـ 5 متهمَين في أحداث الذكرى الثالثة للثورة

ارشيفية
ارشيفية
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قضت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، بالنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين في أحداث العنف التي نتج عنها مقتل "سيد وزة " المعروفة إعلاميا بـ " الذكرى الثالثة للثورة".

حيث قضت بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنة واحدة والزمتهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام  أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

جدير بالذكر ان المتهمين صادر ضدهم حكم غيابي في شهر فبراير من عام 2017 بالسجن لمده 10 سنوات ووضعهم تحت مراقبه الشرطه لمده سنه واحده والمصادره والالزام بالمصاريف الجنائيه

الثالثه للثوره أحداث الذكري الثالثة للثورة الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى سجن