بدء العمل بمشروع مقصد العائلة الترفيهي بكورنيش رأس سدر.. صور

تابع المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، اليوم السبت، بدء العمل بمشروع مقصد العائلة الترفيهي بكورنيش المدينة السياحي بالمنطقة المقابلة لمشروع ٣٠٦ وذلك لجعل المنطقة متنفس للأهالي وزوار المدينة، وفي ضوء توجيهات اللواء خالد فودة صديق محافظ جنوب سيناء بتنمية مدينة رأس سدر كونها أحد المقاصد السياحية الهامة في مصر و جنوب سيناء.

وأكد رئيس مدينة رأس سدر، أن مشروع مقصد العائلة سيشمل (منطقة ملاهي وألعاب للأطفال ومسرح مكشوف ومبنى مطاعم لخدمة المنطقة )، ذلك في إطار مشروعات الخطة الاستثمارية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد افتتح مقصد العائلة في العاصمة طور سيناء، ويعد "مقصد العائلة" من المشروعات التنموية والخدمية، ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير المدينة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مقصد العائلة يعد منطقة ملاهي متكاملة، تقام لأول مرة في مدينة طور سيناء، وأقيم على مساحة 5500 متر مربع، وهو مجاور لشارع 306 الواقع على كورنيش مدينة طور سيناء، ويعد امتدادا له.

وأوضح المحافظ أن المقصد يتضمن ممشى للدراجات الهوائية، وأماكن انتظار للدراجات، وممشى عام، ومناطق لألعاب الأطفال، وأماكن ألعاب ترفيهية، وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من أسر وعائلات.

كما يتضمن أماكن جلوس عامة، وأماكن أخرى لتناول المأكولات والمشروبات، ومسرح صيفي لعرض الفلكلور السيناوي لمواطني المدينة وروادها، وتوفير 8 محال لخدمة الزوار ووحدة تحكم.وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المكان سيوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في إحياء التراث السيناوي، ويعد مكانا ترفيهيا للعائلات وأطفالهم.

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