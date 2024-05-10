القاهرة الإخبارية: القذائف الإسرائيلية تستهدف منازل رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن الضربات الإسرائيلية تجاه مدينة رفح لاتزال مستمرة، رغم أنه خلال الساعتين الماضيتين كان هناك هدوء حذر في المنطقة الشرقية للمدينة.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، قبل هذا الهدوء كانت ليلة عاصفة على الفلسطينيين، حيث لم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن إطلاق قذائفها بشكل عشوائي تجاه المناطق الشرقية بكل أحيائها إضافة للمنطقة الشرقية لخان يونس، هذا القصف أدى إلى وقوع العشرات من الشهداء والمصابين الذين ينقلون إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن القذائف تساقطت في صبيحة هذا اليوم وسط رفح ، وهي تبعد عن المنطقة الشرقية بنحو كيلومترين من الناحية الغربية، وتقع خارج المنطقة المحددة بالإخلاء من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهذه القذائف سقطت باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأوضح«جبر»، أن المنطقة الغربية من رفح تشهد قصفا متقطعا من الزوارق الحربية الإسرائيلية باتجاه الشريط الساحلي المكتظ بالنازحين الفلسطينيين وعشرات الآلاف من الخيام الفلسطينية.



