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الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جهاز منتخب مصر في مباراة فيوتشر والبنك الاهلي

جهاز المنتخب
جهاز المنتخب
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توجه جهاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر  والجهاز المعاون الي استاد القاهرة لمتابعة مباراة فيوتشر و البنك الاهلي ضمن مواجهات الجولة ٢٢ للدوري الممتاز ، عقب حضور  مباراة سيراميكا و طلائع الجيش التي أقيمت في الرابعة عصر اليوم باستاد المقاولون .

تواجد طارق سليمان المدرب العام و محمد عبد الواحد المدرب و سعفان الصغير مدرب الحراس و وليد بدر مدير اداري المنتخب و مانويل باريونوفو مدرب الأحمال . 
يستعد منتخب مصر لمباراتي لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

جهاز منتخب مصر مباراة يتابع