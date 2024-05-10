جهاز منتخب مصر في مباراة فيوتشر والبنك الاهلي

توجه جهاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر والجهاز المعاون الي استاد القاهرة لمتابعة مباراة فيوتشر و البنك الاهلي ضمن مواجهات الجولة ٢٢ للدوري الممتاز ، عقب حضور مباراة سيراميكا و طلائع الجيش التي أقيمت في الرابعة عصر اليوم باستاد المقاولون .

تواجد طارق سليمان المدرب العام و محمد عبد الواحد المدرب و سعفان الصغير مدرب الحراس و وليد بدر مدير اداري المنتخب و مانويل باريونوفو مدرب الأحمال .

يستعد منتخب مصر لمباراتي لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.