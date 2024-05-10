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الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. الأمن القومى المصرى خط أحمر.. عبدالرحيم على: تحذير مصرى جديد لإسرائيل من اجتياح رفح

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ السبت 11 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الأمن القومى المصرى خط أحمر.. عبدالرحيم على: تحذير مصرى جديد لإسرائيل من اجتياح رفح

احتجاجات ضد مشاركة إسرائيل بمسابقة الأغنية الأوروبية.. مظاهرة فى حب فلسطين

زيلينسكى يقيل مدير أمنه بعد الإعلان عن مؤامرة روسية لاغتياله

نتنياهو يتحدى بايدن.. رئيس وزراء الاحتلال: إسرائيل ستقاتل ولو وحدها

شلل العمليات الإنسانية.. الأمم المتحدة تحذر: المساعدات فى غزة مستحيلة

ألمانيا تدين «تصاعد الاحتجاجات العنيفة» ضد الأونروا فى القدس

بكين تصدر تحذيرا لسفينة عسكرية أمريكية انتهكت بحر الصين الجنوبى

محمد إدريس ديبى يعلن فوزه فى الانتخابات الرئاسية التشادية.. ومنافسه سوسيس ماسرا يطعن فى النتائج

110 آلاف من سكان رفح فروا من الجنوب

العدد
البوابة عبدالرحيم علي اجتياح رفح إسرائيل الأمن القومي المصري فلسطين