ads
الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مصر ترحب بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة علي العضوية الكاملة لفلسطين

الجمعية العامة للأمم
الجمعية العامة للأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رحبت مصر بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في المنظمة، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت مصر أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح عضوية فلسطين يمثل قرارا تاريخيا يعكس واقعا وحقيقة تاريخية على الأرض.

ودعت كل الدول التي لم تتخذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية للمضي قدما نحو اتخاذ هذه الخطوة المفصلية لدعم القضية الفلسطينية.

وطالبت مصر مجلس الأمن الدولي بالتعامل بالمسؤولية المطلوبة مع الوضع الخطير الذي يشهده قطاع غزة، خاصة مدينة رفح الفلسطينية

كما جددت مطالبتها بأهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل تحقيق رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

مصر القاهرة فلسطين الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولى