مصر ترحب بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة علي العضوية الكاملة لفلسطين

رحبت مصر بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في المنظمة، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت مصر أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح عضوية فلسطين يمثل قرارا تاريخيا يعكس واقعا وحقيقة تاريخية على الأرض.

ودعت كل الدول التي لم تتخذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية للمضي قدما نحو اتخاذ هذه الخطوة المفصلية لدعم القضية الفلسطينية.

وطالبت مصر مجلس الأمن الدولي بالتعامل بالمسؤولية المطلوبة مع الوضع الخطير الذي يشهده قطاع غزة، خاصة مدينة رفح الفلسطينية

كما جددت مطالبتها بأهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل تحقيق رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.