الأمن القومى خط أحمر.. عبدالرحيم على: تحذير مصرى جديد لإسرائيل من اجتياح رفح

حذر الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، من تصاعد حدة التوتر بين مصر والاحتلال الإسرائيلي، جراء استمرار الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وكتب عبدالرحيم علي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: بلغ حجم التوتر في العلاقات المصرية الإسرائيلية ذروته بعدما هددت مصر بشكل واضح في رسالة للجانب الأمريكي بأن ما يقوم به اليمين الإسرائيلي وما يخطط له من اجتياح لرفح وتهجير للفلسطينيين سوف يمس معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في مقتل وقد يشعل الشرق الأوسط بكامله. وأضاف عبدالرحيم علي: وفي اتصالات مكثفة قام بها مسئولون إسرائيليون بالجانب المصري للتأكد من تلك المعلومات؛ حذرت السلطات المصرية إسرائيل بأن أي مساس بثوابت الأمن القومي المصري والخطوط الحمراء التي وضعتها مصر ومنها عدم الإقدام على اجتياح رفح أو تهجير الفلسطينيين أو المساس بالحدود المصرية سوف يتحمل عواقبه الجانب الإسرائيلي.

وتابع عبدالرحيم علي: “المسئولون المصريون أكدوا أن مصر التي حاربت من قبل من أجل إرجاع الأرض وسعت إلى السلام وأقرته لقادرة على الحفاظ على ثوابت أمنها القومي والدفاع عنها بكل الوسائل الممكنة ومنها استخدام ما تمتلكه من قدرات وإمكانات عسكرية”.

