عماد الدين عدوي مندوبا دائما للسودان في جامعة الدول العربية

قدّم السفير عماد الدين مصطفى عدوي، أوراق اعتماده إلى أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مندوباً دائماً لجمهورية السودان لدى جامعة الدول العربية.

نقل السفير السوداني إلى الأمين العام الذي أستقبله بمكتبه بمقر الأمانة العامة، تحية رئيس مجلس السيادة والسيد وزير الخارجية المكلف، وأعرب عن تقدير السودان لمواقف جامعة الدول العربية الداعمة لمؤسسات الدولة في السودان، لا سيما القرار رقم 8913، الذي قدًم تصوراً واضحاً لحل الأزمة والمحافظة على مؤسسات الدولة ورفض التدخل الخارجي في الشأن السوداني.

كما دعا لضرورة ابتدار آليات جديدة من قبل الأمانة العامة بغرض دعم السودان لتجاوز هذه المرحلة، إضافة إلى تفعيل المبادرات السابقة، لا سيما مبادرة الأمن الغذائي العربي، باعتبارها آلية فعالة لإعادة إعمار السودان.

من جانبه أعرب الأمين العام عن ترحيبه بالمندوب الدائم، موضحاُ له بأنه سيلقي كل الدعم والتعاون منه شخصياً والمسؤولين بالأمانة العامة والمنظمات المتخصصة التابعة للجامعة، بما يمكنه من أداء مهمته.