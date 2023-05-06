كلمة الملك تشارلز بعد تتويجه ملكا لـ بريطانيا

وقع الملك تشارلز الثالث على القسم بعد تأديته ضمن مراسم تتويجه ملكا لبريطانيا.

قال الملك تشارلز الثالث:"سأحافظ على التشريعات بأفضل ما في وسعي ووفقا للقانون".

وأضاف تشارلز في كلماته الأولى، بعد تأدية القسم والتوقيع عليه، ضمن مراسم تتويجه ملكا لبريطانيا:"جئت لهنا لا لأُخدم بل لأَخدم"

وبدأت مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وغادر رفقة الملكة القرينة كاميلا قصر بكنجهام في عربة اليوبيل الماسي الملكية، في طريقهما إلى كنيسة وستمنستر من أجل التتويج، حيث اصطف عشرات الآلاف على جانبي الطريق الواسع المؤدي للكنيسة لمتابعة الموكب الملكي.

والجدير بالذكر أنه بدأت احتفالية تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته بكنيسة ويسمنيستر.