ads
السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كلمة الملك تشارلز بعد تتويجه ملكا لـ بريطانيا

الملك تشارلز اثناء
الملك تشارلز اثناء تتويجه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 وقع الملك تشارلز الثالث على القسم بعد تأديته ضمن مراسم تتويجه ملكا لبريطانيا.

قال الملك تشارلز الثالث:"سأحافظ على التشريعات بأفضل ما في وسعي ووفقا للقانون".

وأضاف تشارلز في كلماته الأولى، بعد تأدية القسم والتوقيع عليه، ضمن مراسم تتويجه ملكا لبريطانيا:"جئت لهنا لا لأُخدم بل لأَخدم"

وبدأت مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وغادر رفقة الملكة القرينة كاميلا قصر بكنجهام في عربة اليوبيل الماسي الملكية، في طريقهما إلى كنيسة وستمنستر من أجل التتويج، حيث اصطف عشرات الآلاف على جانبي الطريق الواسع المؤدي للكنيسة لمتابعة الموكب الملكي.

والجدير بالذكر أنه بدأت احتفالية تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته بكنيسة ويسمنيستر.

الملك تشارلز الثالث الملكة القرينة كاميلا تتويج الملك تشارلز الثالث مراسم تتويج الملك تشارلز تأدية القسم