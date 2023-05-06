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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل بالطريق الأبيض في كرداسة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل نزلة الطريق الأبيض اتجاه المحور بدائرة مركز شرطة كرداسة.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين نزلة الطريق الأبيض اتجاه المحور بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء دراجة نارية موتسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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