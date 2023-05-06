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السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكونغو الديمقراطية: مصرع أكثر من 120 شخصا جراء فيضانات شرقي البلاد

الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية
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 أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن أكثر من 120 شخصا لقوا مصرعهم جراء فيضانات عارمة وانزلاقات أرضية ناجمة من هطول أمطار غزيرة بإقليم كيفو الجنوبية شرقي البلاد.
وقال حاكم إقليم كيفو الجنوبية،تيو نجوابيدجي - في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" اليوم السبت - إن هذه الحصيلة لا تزال غير نهائية.
وكان مساعد حاكم منطقة كاليهي أرشيميد كارهيبوا قد أعلن غرق قرى في منطقة كاليهي الواقعة غرب بحيرة كيفو، والتي تشكل الحدود بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، حين ارتفع منسوب البحيرات إلى حد كبير.
 

الكونغو الديمقراطية فيضانات ل أمطار غزيرة