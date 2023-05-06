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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإمارات تدين بشدة حادثي إطلاق النار الجماعي في صربيا

الإمارات
الإمارات
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 أدانت دولة الإمارات بشدة، اليوم السبت، حادثي إطلاق النار الجماعي، اللذين وقعا في صربيا وأسفرا عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان لها أوردته أنباء الإمارات (وام) - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للحكومة الصربية ولشعبها، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

الامارات صربيا