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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبد الحفيظ: لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسئولية

سيد عبد الحفيظ مدير
سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي
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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن لاعبي الفريق ظهروا بشكل رائع في مواجهة بيراميدز، ونجحوا في تحقيق المطلوب منهم ونفذوا التعليمات بشكل جيد، لذلك استحقوا التتويج بلقب السوبر.

وأكد «عبد الحفيظ» في تصريحات عقب المباراة، أن المباريات النهائية دائمًا ما تكون صعبة، والحظوظ تكون متساوية لكل فريق، ولكن الأهلي يعرف جيدًا كيف يخوض مثل هذه المباريات لأنه يحترم جميع المنافسين.

وأشاد مدير الكرة بلاعبي الأهلي، مؤكدًا أنهم كانوا على قدر المسئولية، ونجحوا في إدخال بطولة جديدة إلى خزائن النادي، كما أثنى على التشجيع الرائع لجماهير الأهلي طوال الـ120 دقيقة، مؤكدًا أن دعمهم المستمر للفريق هو سر نجاحه الكبير.

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