موسكو: ردنا على اعتداء الكرملين سيكون متناسبًا

أكد رئيس وفد روسيا إلى محادثات فيينا حول الأمن والحد من التسلح، قسطنطين جافريلوف، أن رد روسيا على هجوم الطائرتين المسيرتين على الكرملين، سيكون متناسبًا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال: "سيكون هناك رد، أنا متأكد من ذلك. قيادة البلاد تفكر في هذا الرد. أتفق تماما مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، الذي يقول إن هذا الرد يجب أن يكون مدروسا للغاية ومجربا، لكي لا تتولد رغبة لدى كييف وأسيادها الذين فعلوا ذلك في تكرار مثل هذه الأعمال مرة أخرى، يجب أن يكون الرد متناسبا، ولكن بطريقة يشعر بها الجميع".

وأضاف: "الدعوات لاستخدام كل ما هو ممكن، لا أعتقد أنها مبررة. هناك عقيدة عسكرية تحكم استخدام الأسلحة النووية، والدعوات الفارغة لاستخدام الأسلحة النووية سابقة لأوانها وغير مناسبة".