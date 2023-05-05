وصول أصالة حفلها بمتحف الحضارة بمركب في بحيرة القاهرة

وصلت منذ قليل الفنانة اصالة مقر حفلها بمتحف الحضارات بمركب فرعوني ببحيرة القاهرة، بصحبة زوجها فايق حسن، ونجلها خالد الذهبي، استعدادا لبدء حفلها في حديقة متحف الحضارات.

كانت اصالة قد وعدت جمهورها بحفل مميز من حيث التجهيزات الفنية والاغاني المتنوعة ، في حضن الطبيعة وعبق التاريخ في قلب متحف الحضارات.

ومن المقرر أن يكون هذا الحفل بداية جولة غنائية مختلفة في عدد من الدول العربية منها السعودية والإمارات والمغرب، في أول تعاون بينها وبين A5 التي يتولى إدارتها ابنها خالد الذهبي في أول تعاون بينهم، حيث يعمل خالد علي تجهيز فيلم قصير به العديد من المقاطع المصورة عن حياتها الشخصية وعن التحضير لأعمالها الفنية سواء تسجيل الأغاني أو التجهيز للحفلات والبروفات وعلاقتها بأسرتها والمحن والأزمات التي مرت بها منذ الصغر واستطاعت التغلب عليها بإرادتها وعزيمتها.

‎ ‎اصالة بذلك تقدم reality show عن حياتها ومسيرتها الفنية وبهذا تكون اول فنانة عربية تقوم بهذه الفكرة، مع شركة A5 الذي يتولاها خالد الذهبي ابن أصالة شريك في Odin وكريم نجيب الشريك ،وبمجرد أن تنهي أصالة حفلها في مصر ستبدأ في الإعداد لحفلها التالي وتجهيز الفيلم الخاص به، وهي تجربة جديدة ومختلفة لم يسبق لمطرب أو مطربة عربية تقديمها لجمهوره على المسرح، حيث تشارك أصالة جمهورها العديد من تفاصيل لحظاتها الخاصة المميزة .