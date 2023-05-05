صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية

دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها وأغلب المقاطعات والمدن الأوكرانية، للتحذير من ضربات صاروخية روسية، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

تم إطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية في تمام الساعة 17:05 بتوقيت موسكو.

وأظهرت خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية وجود تهديدات جوية في عدة مدن، بما في ذلك جيتومير، وتشيرنيغوف، وتشيركاسي، وبولتافا، ودنيبرو بيتروفسك، وسومي، وكيروفوغراد، ونيكولاييف، وفينيتسا، وخاركوف، وأوديسا.

كما تم إطلاق صافرات الانذار في المناطق التي لا تزال تسيطر عليها القوات الأوكرانية في مدينتي خيرسون وزابوروجيه ومقاطعتيهما.