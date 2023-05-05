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الجمعة 05 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية

عملية إطلاق صاروخ
عملية إطلاق صاروخ
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دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها وأغلب المقاطعات والمدن الأوكرانية، للتحذير من ضربات صاروخية روسية، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم". 

تم إطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية في تمام الساعة 17:05 بتوقيت موسكو.

وأظهرت خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية وجود تهديدات جوية في عدة مدن، بما في ذلك جيتومير، وتشيرنيغوف، وتشيركاسي، وبولتافا، ودنيبرو بيتروفسك، وسومي، وكيروفوغراد، ونيكولاييف، وفينيتسا، وخاركوف، وأوديسا.

كما تم إطلاق صافرات الانذار في المناطق التي لا تزال تسيطر عليها القوات الأوكرانية في مدينتي خيرسون وزابوروجيه ومقاطعتيهما.

صافرات الإنذار كييف ضربات صاروخية روسية