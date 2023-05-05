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الجمعة 05 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يد الزمالك يدعم صفوفه بلاعب سموحة استعدادا للسوبر الأفريقي

يد الزمالك
يد الزمالك
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تعاقد نادي الزمالك مع محمد مجدي لاعب فريق سموحة لكرة اليد على سبيل الإعارة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، خلال بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية والمقررة إقامتهما خلال الفترة من 6 إلى ١٩ مايو الحالي في القاهرة .

ووقع مجدي على العقود في حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

وجاء تدعيم إدارة الزمالك لفريق اليد قبل السوبر من أجل حصد الألقاب الأفريقية بالفترة المقبلة لإسعاد الجماهير البيضاء الغاضبة من تعثرات فرق الألعاب الجماعية بالزمالك بالفترة الأخيرة، خاصة في السلة واليد .

الزمالك محمد مجدي سموحة كأس السوبر الافريقي