محافظ الجيزة يتابع أعمال رفع المخلفات بمناطق ترعة الزمر وربيع الجيزي والمنيب

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة على متابعة حالة النظافة وجهود رفع المخلفات بعدد من القطاعات بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة.

شملت جولة المحافظ مناطق المنيب وربيع الجيزي وترعة الزمر .



تابع اللواء أحمد راشد أعمال رفع المخلفات والرتش بالمنطقة الكائنة أمام شارع الدكتور مع شارع ترعة الزمر بنطاق حي العمرانية وذلك من خلال فرق ومعدات هيئة النظافة والحي في إطار تحسين منظومة النظافة ورفع كفاءة الساحات الواقعة أسفل المحاور المرورية والكباري لتحقيق الاستغلال الأمثل لها .

وكلف المحافظ بالمتابعة الدورية للحالة العامة للساحات من حيث النظافة وعدم وجود تعديات او اشغالات مشدداً على رفع كفاءة عدداً من الساحات غير المستغلة لإقامة أنشطة خدمية عليها .

كما تابع محافظ الجيزة جهود حملات منع الإنتظار الخاطئ بالجزر الوسطي للطرق والشوارع الرئيسية موجهاً بتكثيف الحملات لما تسببه تلك السلوكيات الخاطئة من إعاقة للحركة المرورية .

رافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وذكي سلام رئيس حي جنوب واحمد جلال رئيس حي العمرانية .