تعليم الوادي الجديد: جاهزية جميع المدارس لامتحانات صفوف النقل

أكد سيد عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، جاهزية المدارس لإنطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل دور مايو 2023.

ولفت إلى عقد سلسلة من الاجتماعات ومديري الإدارات التعليمية والمراحل وموجهى العموم والأوائل والمدارس لمتابعة آخر المستجدات لحظة بلحظة، حيث جرى التشديد على إلتزام الجميع بالقواعد المنظمة، والكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن لحسن وإنتظام العمل.

وأضاف وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم تكثيف الجولات الميدانية من لجان المتابعة وجميع المعنيين بمدارس المحافظة للإطمئنان على جاهزية لجان سير الامتحانات بالمدارس لإستقبال طلابها والإنتهاء من جميع اعمال الصيانة البسيطة وإجراءات الأمن والسلامة.

وأشار عطية إلى توجيهاته المشددة بضرورة توفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة والبعد عن كل ما يثير القلق أو التوتر .

