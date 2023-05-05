ليلى عز العرب تقدم حفل عمر خيرت بالمتحف الكبير.. الأحد

أعلنت الفنانة ليلى عز العرب، عن استعدادها وشغفها لتقديم الحفل الأسطوري، الذي يحيه الموسيقار الكبير عمر خيرت، يوم الأحد المقبل بمقر المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات.

و نشرت صورة لبوستر الحفل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر ” وعلقت عليها قائلة :"بلا فخر انا اللي حقدم الحفلة دي ان شاء الله ".

يقدم الموسيقار العالمي عمر خيرت حفلة على أعظم مسارح العالم مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات وأبو الهول، حيث يعود له هذا العام خلال شهر يونيو القادم ولكن بتجربة ممتعة للجمهور، ويقدم من خلالها باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية، ومنها "إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة".