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الجمعة 05 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

احتفالية على أنغام السمسمية بإعادة افتتاح جبال الملح أمام زوارها في بورسعيد.. صور

احتفالية على أنغام
احتفالية على أنغام السمسمية يإعادة افتتاح جبال الملح
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نُظمت احتفالية، اليوم الجمعة، بمنطقة جبال الملح بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، بالتزامن مع إعادة فتح الملاحات أبوابها أمام زوارها، وذلك بعد غلق الشركة الأبواب أمام زائريها لقرابة الشهرين بدعوى التطوير.

 

بالصور.. احتفالية على أنغام السمسمية يإعادة افتتاح جبال الملح أمام زوارها في بورسعيد

 

 

وتفاعل زوار الملاحات مع الاحتفالية التي شاركت فيها فرقة "صوت البحر" للسمسمية والموسيقى الشعبية، في ظل أجواء احتفالية.

ويقضي المواطنون أوقاتهم على جبال الملح ما بين التزحلق عليها، والتقاط صورًا تظهر على أنها وسط الثلوج الكثيفة على جبال من الجليد، كذلك القاء حبيبات الملح على بعضهم البعض، في ظل أجواء من المرح والفرحة.

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