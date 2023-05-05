حملة أمنية بأسيوط لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرتى قسم ومركز شرطة (أبوتيج).

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 45 قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (9 بنادق آلية – 15 بندقية خرطوش – 21 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 43 متهم " لعدد 29 منهم معلومات جنائية").

ضبط (11) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (11 متهم "لعدد 8 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ (568) حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف، وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .