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الجمعة 05 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ولي العهد الأردني يتحدث عن خطيبته رجوة .. فماذا قال؟

الاردن
الاردن
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أجاب ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني نجل العاهل الأردني، على سؤال "ما هى الطريقة  التي تعرفت بها على خطيبتك السعودية الآنسة رجوة آل سيف".

وقال ولي العهد الأردني: “الموضوع بسيط وأنه تعرض لهذا السؤال من قبل.. تعرفت على خطيبتي رجوة عن طريق إحدى زميلاتي من المدرسة.. وصار النصيب والحمد لله أنا بعتبر نفسي محظوظ”، مضيفا أنه لم يتحدث معها بعد تعارفهما لفترة، إلا أن أمرا حدث جعله يتذكرها فقرر السؤال عنها والتواصل معها.

وأردف ولي العهد الأردني: "مش كل يوم الواحد بيتعرف على حد زي رجوة.. ونحمد الله على كل شئ ونتمنى السعادة والفرح للجميع".

الأمير الحسين بن عبد الله الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الأمير الحسين الحسين بن عبد الله الثاني العاهل الأردني