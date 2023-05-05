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الجمعة 05 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: إصابة 3 أشخاص جراء قصف روسي لخيرسون

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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 أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم /الجمعة/، أن القوات الروسية قصفت خيرسون 95 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة في بيان، إن القوات الروسية قصفت المنطقة  بـ538 قذيفة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.
وأوضح أن القصف الروسي استهدف مناطق سكنية، مشيرا إلى أن روسيا استخدمت المدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والطائرات المسيرة ومقاتلة.
وأشار إلى أنه تم إجلاء 85 شخصا من المناطق التي تم تحريرها من روسيا في خيرسون.

خيرسون روسيا