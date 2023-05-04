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الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بعد ٥ أيام من الاختفاء.. جنازة مهيبة لـ"شهيد لقمة العيش" بالدقهلية| شاهد

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
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شيع منذ قليل  المئات من أهالى قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس فى محافظة الدقهلية جنازة الطفل إبراهيم السيد يونس فرج" ذو الـ 11 عامًا شهيد لقمة العيش  والذى عثر عليه عدد من اهالي قرية كرم التابعة لمركز المنصورة مقتول وملقى بمصرف مائي والذى كان مبلغ باختفاءه منذ 5 أيام بعد خروجه للعمل على توك توك .

وخرج الجثمان فى جنازة مهيبة عقب الصلاة عليه من مسجد أبو شاور لدفنه بمقابر الأسرة بالقرية وسط حالة من الحزن الشديد والهتافات المطالبة بسرعة القبض على الجناة.

فيما أكد أهالى القرية أن الطفل الضحية كان محبوبا لدى الجميع كما أنه كان يساعد والده فى مصاريف المعيشه بعد وفاة شقيقه الأكبر فى حادث منذ عام.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ الى مأمور مركز دكرنس بتغيب الطفل "إبراهيم السيد يونس فرج" 11 عامًا، من قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس منذ خمسة أيام عقب استقلاله توك توك والده للعمل عليه لمساعدة والده في الإنفاق على احتياجات الأسرة ولم يعد إلى الآن.

و بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية ورئيس مباحث المركز للفحص والتوصل إلى مكان اختفاءه وأسباب تغيبه.

وفي وقت لاحق عثر على التوك التوك الخاص به بجوار محطة قطار دكرنس وبسؤال الأب أكد بأن التوك التوك ملكه وكان فى حوزة نجله أثناء العمل عليه لمساعدته فى تكاليف الحياة.

وفى وقت لاحق اليوم ورد بلاغ من أهالى قرية كرم التابعه لمركز المنصورة بالعثور على جثة طفل طافية بأحد المصارف المائية بالقرية على بعد 8 كيلو مترات من مكان العثور على التوك توك وبنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وبإستدعاء أسرته للتعرف على الجثه تبين أنها للطفل المبلغ باختفاءه وبه اثار تعدى فى الرأس من الخلف.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان وصرحت بالدفن عقب التشريح وكلفت المباحث باستكمال تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط الجناة. 

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الدقهلية المنصورة دكرنس شهيد لقمة العيش محافظة الدقهلية