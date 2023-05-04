حسام بدراوي يحدد أهداف وأهم ملفات الحوار الوطني.. فيديو

قال الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، إن المحاور الرئيسية للحوار الوطني الذي بدأت جلساته الافتتاحية أمس الأربعاء، هي الالتزام بفلسفة الدستور وهناك اتفاق عليها، مشيرا إلى أن القضية الرئيسية هي التنمية المستدامة.

أضاف بدراوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة لديها رؤية استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة، ويجب أن تمتد حتى عام 2050، مؤكدا أن القضية تكمن في التطبيق الناجز.

وأوضح أن هناك مطالب تخص ملف التعبير عن حرية الرأي، وملفات أخرى منها ملف المحبوسين احتياطيا والإفراج عنهم إذ لم توجه لهم تهمة، مؤكدا أن التعبير عن الرأي سيصل حتى القرى والكفور.

أكد بدراوي أن الخلاف السياسي موجود في الحوار الوطني، وهذا يعد أمرا طبيعيا.

وشدد على أهمية التوجه نحو اللامركزية والتعبير عن الرأي في إطار شرعي، لافتا إلى أن هناك مستفيدين من بقاء المرحلة الانتقالية.

ونوه بان هناك الكثير من القضايا يجب التوقف عندها والعمل عليها في وقت قصير، مبينا أن هناك فئات ترى أن التغيير والحركة قد يضر بالاستقرار، رغم أن التعريف للتغيير يؤكد أهمية التغيير لمواكبة التطورات والتغييرات.

