كأس مصر لسيدات الطائرة.. الصيد يحصد الميدالية البرونزية

حقق الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بنادي الصيد، الفوز على نظيره وادي دجلة بنتيجة ”3-1”، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس مصر لسيدات الطائرة، ليحصد الصيد الميدالية البرونزية.

الجدير بالذكر أن الصيد فاز في المباراة الأولى بنتيجة ”3-2”، بينما حقق وادي دجلة الفوز في المباراة الثانية بنتيجة ”3-0”، لتقام مباراة فاصلة ويفوز بها الصيد.

حضر مراسم التتويج كلًا من العميد تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وناصر حمدي مقرر لجنة المسابقات بالاتحاد.

وضمت قائمة لاعبات فريق الصيد كلًا من: ”رنا أحمد، نادين زعتر، ليلى عماد، حبيبة طارق، سما عماد، هنا علاء، ندى حمدي، ندى وليد، حبيبة زعتر، هدير يسري، حبيبة حسني، رانيا عشماوي، ريم عبد المعز، نور العتر، فريدة طارق، حبيبة وجيه، رنا سامح، سلمي سعد”.

بينما يضم الجهاز الفني كلًا من الكابتن عماد نوار مديرًا فنيًا، كابتن سيد طه مدربًا عامًا، كابتن أحمد سامح مدربًا، كابتن محمود الوزير محللًا تقنيًاء دكتورة يمنى يحيى أخصائي علاج طبيعي، كابتن إمام شنن مديرًا إداريًا، كابتن ناصر بكر إداري، أحمد عارف فني ملاعب.

يذكر أن الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك توج بلقب بطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2022/2023، وذلك بعد الفوز على غريمه التقليدي النادي الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة ”3-1”، وفي المباراة الثانية بنتيجة ”3-1” أيضًا.

بينما قد توج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب دوري الطائرة بعد تحقيق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة ”3-1”، ضمن منافسات المباراة الثالثة الفاصلة من البلاي أوف لدوري الطائرة.