وزير الطيران المدنى يبحث مع نظيره الفلسطيني الاستعدادات اللازمة لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

التقي اليوم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، عاصم سالم وزير النقل والمواصلات الفلسطيني والوفد المرافق له وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، لمناقشة آليات تعزيز التعاون بين الجانبين فى مختلف أنشطة الطيران المدني.

حضر اللقاء دياب اللوح السفير الفلسطينى بالقاهرة، والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والمحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، عصام كشك نائب رئيس سلطة الطيران المدنى للأمن، وعمرو العدوى رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ولفيف من قيادات الوزارتين.

استعرض اللقاء كافة الاستعدادات الخاصة بنقل الحجاج الفلسطينين إلى المملكة العربية السعودية لاداء فريضه الحج لهذا العام وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم خلال رحلات الذهاب والعودة إلى الأراضى الحجازية.





وخلال اللقاء رحب الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بوزير النقل الفلسطينى والوفد المرافق له، وأكد على قوة وترابط العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران لا تدخر جهدا لتعزيز أواصر الترابط والتعاون مع الأشقاء الفلسطينين وتوفير كافة الخدمات والإمكانات اللازمة لهم، فضلًا عن تقديم الخبرة المصرية فى مختلف أنشطة الطيران المدني؛ مؤكدًا أن مصر تقدم كافة التسهيلات اللازمة لسفر المواطنين الفلسطينين عبر المطارات المصرية، كما أنها توفر كل الإمكانات لنقل الحجاج والمعتمرين الفلسطينين للأراضي المقدسة.

ومن جانبه، أعرب وزير النقل والمواصلات الفلسطيني عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مشيرًا إلى العلاقات المتينه بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا على دور مصر الهام والريادى فى دعم فلسطين على كافة الأصعدة؛ ومثمنا تقديره للجهد والدعم الذي تقدمه وزارة الطيران المدني لدولة فلسطين في مجال النقل الجوي، مشيدا بالكفاءات المصرية في هذا المجال خاصة أن مصر تحظى بمكانة ريادية إقليمية ودولية في مجال النقل الجوى.



وفي نهاية اللقاء قدم وزير النقل الفلسطيني شكره وتقديره للحكومة المصرية على توجيهاتها بتقديم كافة المساعدات وتذليل كافة العقبات أمام ضيوف الرحمن المسافرين من الحجاج الفلسطينين.