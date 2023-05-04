رئيس الشهر العقارى يشارك بالمؤتمر السنوى للمعهد القومى للكلى

الخميس 04/مايو/2023 - 04:27 م

شارك الدكتور جمال يقوت عبداللطيف رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بتكليف من المستشار عمر مروان وزير العدل، في حضور المؤتمر الدولى السنوى للمعهد القومى للكلى والمسالك البولية المنعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الجاري، بدعوة من الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد القومية التعليمية، والدكتور محمد صلاح الدين زكي عميد المعهد القومى للكلى والمسالك الدولية، وذلك لشرح آليات وطريق توثيق إقرارات وشروط التبرع بالأعضاء البشرية.

وتعد هذه المرة الأولى التى يشارك فيها رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، فى مثل هذه المؤتمرات والتى تعكس التعاون المثمر والبناء والتكامل بين وزارة العدل ووزارة الصحة.

وأوضح الدكتور جمال يقوت خلال كلمته بالمؤتمر، أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تقوم بدور هام وأساسى فى إنهاء الإجراءات المتعلقة بزراعة الكلى والتبرع بالأعضاء والأنسجة من إنسان لانسان آخ، حيث تقوم المصلحة وفقا لما جاء بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بتوثيق والتصديق على القرارات المتعلقة بالتبرع بعضو أو جزء منه من إنسان لآخر.

وذكر أن مصلحة الشهر العقاري تقوم بالتصديق على الإقرارات المتضمنة التبرع بعضو أو جزء منه بين الأحياء ويقوم الموثق بالتأكد من سلامة رضا وأهلية المتبرع، كما يتأكد من سن المتبرع حيث أنه يجب أن لا يزيد سنه عن خمسين عاما إلا في حالة التبرع بالكلى لا يزيد سنه عن ستين عاما، ويجب أن يكون التبرع بين المصريين الأقارب حتى الدرجة الثانية فإذا لم يوجد قريب من الدرجة الثانية يجوز التبرع من غير الأقارب ويجوز للزوجة أن تتبرع لزوجها الأجنبي بشرط أن يكون قد مر على الزواج ثلاث سنوات كما يجوز أن يتم التبرع بين الأجانب بعضهم البعض بشرط موافقة سفاراتهم داخل مصر.

وأشار الدكتور جمال يقوت، إلى أن مصلحة الشهر العقاري، أصدرت العديد من المنشورات الفنية على رأسها المنشور الفني 2 لسنة 2011 و22 لسنة 2021 و28 لسنة 2022 والكتاب الدورى رقم 332 لسنة 2021 ، للتسهيل على المواطنين الراغبين في التبرع بالأعضاء والتصديق على إقراراتهم المتضمنة ذلك، مضيفا أن المصلحة تقوم بدور هام آخر يتمثل في توثيق الوصية المتضمنة التبرع بعضو أو جزء منه بعد الوفاة لإنسان حي وهنا يجب أن يتأكد الموثق من سلامة الرضا والأهلية للمتبرع وأن يكون التبرع للمصريين وأن يحدد في الوصية العضو أو الجزء من العضو المتبرع به بعد الوفاة، مشيرا إلى أن أي مواطن قام بالتصديق على الإقرار بالتبرع بعضو أو بجزء منه أو قام بتوثيق وصية تضمنت ذلك يجوز له أن يعدل عن ذلك في أي وقت شاء ويرجع في هذا التبرع.



وشرح "يقوت" كافة الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بالتبرع بالكلى وكافة الأعضاء وأبدى استعداد مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تقديم كافة الإجراءات والتسهيلات اللازمة لتشجيع المواطنين على التبرع بالأعضاء لصالح المرضى عملا بقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى)، وتصديقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه).

وفي نهاية المؤتمر توجه الدكتور محمد صلاح بالشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، على مجهودات الوزارة ومصلحة الشهر العقاري في تبسيط وتيسير الإجراءات الإدارية للمتبرعين.