تصدير 49 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 60000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 784 شاحنة و 85 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 384 شاحنة و 52 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 56500 طن بضائع ، 400 شاحنة و 33 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين STINGRAY قادمة من جيبوتي فارغة لشحن فوسفات وبوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة WINDSOR ADVENTURE وعلي متنها 49000 طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينتين امل ودليلة، فيما شهد الميناء بالامس وصول السفينتين دلية وامل و مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 1000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 290 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي بريدج ، ايلة وسينا

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2290 راكب موانيها.